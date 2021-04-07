«Їм треба цим перехворіти». Перший віцеспікер прокоментував скандал у «Голосі»

«Це точно на 100% проукраїнська партія», – Стефанчук про «Голос»

Партія «Голос» розвивається та набуває політичного імунітету завдяки конфліктам, які відбуваються між її однопартійцями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що фракція й партія «Голос» – ті люди, з якими йому абсолютно комфортно спілкуватися.

«Не було жодного разу, аби вони щось пообіцяли, а не зробили. І це точно на 100 % проукраїнська партія. Враховуючи, що вона така ж молода, як і «Слуга народу», їй треба цими хворобами перехворіти та набути політичний імунітет. У результаті цього їхній політичний організм стане міцнішим», – розповів він.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним із головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.

Згодом 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Шоумен та член «Голосу» Сергій Притула вважає, що політрада партії має почути і виконати вимогу своїх однопартійців, які вимагають перевиборів керівництва.

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