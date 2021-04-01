«Це єдине, що можна зробити»: Притула підтримав перевибори керівництва «Голосу»

У великої кількості партійців та депутатів є ряд ґрунтовних претензій до керівництва партії, зазначив Притула

Шоумен та член «Голосу» Сергій Притула вважає, що політрада партії має почути і виконати вимогу своїх однопартійців, які вимагають перевиборів керівництва.

Про це Притула написав у Facebook.

«Останнім часом в інформаційному середовищі з'явилось багато повідомлень, які стосуються внутрішнього життя партії «Голос». Категорично не погоджуюсь із формулюваннями на кшталт «розкол у партії» і т.п. Ні в партії, ні в фракції немає якихось істотних світоглядних розбіжностей між собою. Все набагато простіше. У великої кількості партійців та депутатів парламентської фракції є ряд ґрунтовних претензій до керівництва партії», – зазначив Притула.

Він також додав, що «з великою радістю» останніх кілька днів спостерігав за заявами від депутатів парламентської фракції, Київради, депутатів міських рад та ОТГ, регіональних осередків від Дружківки до Чернівців, від Вінниці до Херсона, від Дніпра до Тернополя, у яких вони вимагають політради скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому розв'язати усі проблемні питання.

«І це єдине та найкраще, що можна зробити сьогодні для того, щоб повернути функціонал партії та фракції у парламенті у корисне русло», – додав Притула.

«Вважаю за необхідне членам політради почути та виконати вимогу своїх однопартійців. Зрештою вони вам делегували такі вагомі повноваження, для того, щоб ви чули усіх партійців, а не слухали одну людину», – резюмував він.

Зазначимо, у лютому Притула вийшов з політради «Голосу».

Цього тижня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

Одним із головних «розкольників» є нардеп Ярослав Юрчишин, який заявив, що перед ним та ще майже половиною фракції стоїть загроза виключення з «Голосу» через голосування за направлення в Конституційний суд законопроєкту про призначення президентом керівників ДБР та НАБУ. Шести депутатам від «Голосу» за результатами цього було винесене попередження.