Туристів у Німеччині запрошують у морські круїзи в нікуди



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У Німеччині пасажирів кататимуть на лайнері, не заходячи в порти

Вартість квитка такого круїзу становить 549 євро

Німецька туристична компанія TUI Cruises запустила незвичайні морські круїзи, які не мають пункту призначення. Розкішні лайнери відправляються з Гамбурга і Кіля, але по дорозі вони ніде не зупиняються. Круїзи в нікуди повинні матеріально підтримати галузь даних подорожей, пише Wired.

Пасажирам під час круїзу доведеться дотримуватися суворих правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом. Так, наприклад, у закритих приміщеннях треба бути в захисній масці. У ресторанах на входах - обов'язкове вимірювання температури.

Мандрівників розважатимуть концертами і виставами, проте на них прийти зможуть тільки 150 осіб, іншим пропонується трансляція в каютах.

Вартість квитка такого круїзу становить 549 євро.

Як повідомлялося раніше, з серпня в Греції дозволили відновити круїзи.

До слова, у червні до Німеччини повернувся лайнер, який через коронавірус пів року був у круїзі.

Також минулого тижня МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон.