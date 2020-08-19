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    Туристів у Німеччині запрошують у морські круїзи в нікуди

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    У Німеччині пасажирів кататимуть на лайнері, не заходячи в порти - Туристів у Німеччині запрошують у морські круїзи в нікуди
    У Німеччині пасажирів кататимуть на лайнері, не заходячи в порти

    Вартість квитка такого круїзу становить 549 євро

    Німецька туристична компанія TUI Cruises запустила незвичайні морські круїзи, які не мають пункту призначення. Розкішні лайнери відправляються з Гамбурга і Кіля, але по дорозі вони ніде не зупиняються. Круїзи в нікуди повинні матеріально підтримати галузь даних подорожей, пише Wired.

    Пасажирам під час круїзу доведеться дотримуватися суворих правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом. Так, наприклад, у закритих приміщеннях треба бути в захисній масці. У ресторанах на входах - обов'язкове вимірювання температури.

    Мандрівників розважатимуть концертами і виставами, проте на них прийти зможуть тільки 150 осіб, іншим пропонується трансляція в каютах.

    Вартість квитка такого круїзу становить 549 євро.

    Як повідомлялося раніше, з серпня в Греції дозволили відновити круїзи.

    До слова, у червні до Німеччини повернувся лайнер, який через коронавірус пів року був у круїзі.

    Також минулого тижня МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон

     

    Німеччина лайнер туризм корабель коронавірус
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