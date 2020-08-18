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    У світі

    71-річний президент Португалії врятував двох дівчат, які перевернулися на човні

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    Президент Португалії розповів, що не роздумуючи кинувся на допомогу, бо дівчат зносила сильна течія і вони вже не могли самостійно впоратися - 71-річний президент Португалії врятував двох дівчат, які перевернулися на човні
    Президент Португалії розповів, що не роздумуючи кинувся на допомогу, бо дівчат зносила сильна течія і вони вже не могли самостійно впоратися

    Ребелу де Соуза був на відпочинку на пляжі в Алгарве

    Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза під час відпустки врятував двох дівчат, у яких перевернулося каное. Відео інциденту опубліковане на YouTube.

    Зазначається, що 71-річний Ребелу де Соуза був на відпочинку на пляжі в Алгарве.

    «Побачивши те, що трапилося, глава держави, не думаючи, пірнув у воду і допоміг їм, поки до місця події підпливли рятувальник на гідроциклі», - йдеться у повідомленні..

    Після інциденту, оточений десятками свідків президент Португалії, підійшов до преси, щоб прокоментувати те, що трапилося.

    «Дівчата припливли з іншого пляжу: їх віднесло сильною течією і принесло в цьому напрямку. Вони перекинулися, наковталися води і не могли ні перевернути (каное), ні залізти на нього, ні пливти - настільки сильна течія», - розповів президент.

    Також президент Португалії похвалив рятувальників, які припливли на допомогу потопельницям гідроциклі, назвавши рятувальника патріотом.

    Як повідомлялося, в Україні від початку серпня на водних об’єктах загинуло вже понад 90 осіб.

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