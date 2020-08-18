Таїланд відкривається для туристів: оголошено дату



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Впевненості в тому, що влада країни відкриє кордони для іноземців, поки немає

Туристам доведеться пред'явити страховку і довідку з негативним результатом тесту на коронавірус

Міністр туризму Таїланду Пхіпхат Ратчакітпракарн назвав дату відкриття курортів для туристів. За його словами, план із перезапуску індустрії Safe and Sealed буде запущений на Пхукеті 1 жовтня. Про це повідомляє The Bangkok Post.

На повернення туристичного потоку також розраховують північні провінції Таїланду Чіанграй і Чіангмай. Згідно з планом, допуск на них отримають тільки жителі країн і міст, в яких не було виявлено випадків коронавірусу протягом місяця, а сама поїздка буде організована в рамках туру по програмі операторів, що приймають та з відвідуванням певних провінцій і розміщенням в спеціально підготовлених готелях.

Туристам доведеться пред'явити страховку і довідку з негативним результатом тесту на коронавірус, отриману не більше ніж за 72 години до прильоту, а після прибуття здати ще один ПЛР-тест на коронаавірус.

У той же час відзначається, що впевненості в тому, що влада країни відкриє кордони для іноземців, поки немає.

До слова, у червні міністр туризму і спорту Таїланду оголосив, що після скасування обмежень, введених через пандемію коронавірусу, країна буде орієнтуватися на заможних туристів.

Раніше стало відомо, що Таїланд почне стягувати податок з туристів. Збір стягуватиметься з туристів, що прибули в країну будь-яким видом транспорту.

Крім того на порожні пляжі Пхукета повернулися рідкісні види черепах.

До того ж через пандемію у Таїланді «звільнили» близько 100 слонів: тварин випустили на волю.