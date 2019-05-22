Кабмін дав «Укроборонпрому» 32 мільйони на аудит



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Гройсман на засіданні Кабміну розповів про гроші для оборонного концерну

Конценрн «Укроборонпром» отримає 32 мільйони гривень на проведення аудиту своєї діяльності. Про це 22 травня під час засідання уряду повідомив глава Кабміну Володимир Гройсман.

Прем'єр підкреслив, що кошти виділяються на поворотній основі.

«Ми сьогодні вносимо проект закону в український парламент з приводу прозорої роботи «Укроборонпрому». Все, що стосується військової тематики і закупівель у цій сфері. Те, що ми обіцяли на минулому засіданні уряду. І ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйони гривень для «Укроборонпрому», аби «Укроборонпром» почав глибокий фінансовий аудит своєї роботи», - сказав прем'єр-міністр.

Крім того, за його словами, у середу, 22 травня, до парламенту буде внесений проект закону щодо прозорої роботи Концерну у всіх питаннях, що стосуються військової тематики і закупівель у цій сфері.

Раніше оборонному концерну дали 10 днів на підготовку до фінансового аудиту, під час якого компанія повинна буде відзвітувати про свої витрати.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». Так, у квітні профільні відомства мають провести огляд підприємств держконцерну, після чого почнеться його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.