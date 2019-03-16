Порошенко підписав указ про міжнародний аудит «Укроборонпрому»



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Організувати аудит доручено Уряду рішенням РНБО

Президент Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від б березня 2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення». Про це інформує Банкова.

Рада національної безпеки і оборони України, зважаючи на необхідність посилення ролі вітчизняних оборонних підприємств незалежно від форми власності у виконанні завдань із забезпечення сил безпеки і оборони новим і модернізованим озброєнням та військовою технікою в умовах агресії Російської Федерації визначила низку завдань, зокрема для Уряду та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з рішенням РНБО буде проведено огляд оборонно-промислового комплексу. Кабінету Міністрів України доручено забезпечити проведення такого огляду в установленому порядку.

Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну «Укроборонпром» та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу. Для цього Уряд має вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі Державним концерном «Укроборонпром».

Кабінет міністрів також має в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудиту Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Також має бути розроблений та внесений на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення», у якому передбачити підвищення рівня прозорості державних закупівель. На розгляд Парламенту також мають бути подані законопроекти щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінального, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення; внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» стосовно виключення з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та включення їх до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані; внесення змін до Митного кодексу України стосовно спрощення ввезення складових для використання у виробництві продукції оборонного призначення.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, зокрема доручено забезпечити у місячний строк розгляд Міжвідомчою координаційною комісією з питань імпортозаміщення питань щодо імпортозаміщення металургійної продукції, підшипників спеціального призначення, електронних компонентів тощо.

РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшлипід заставу із СІЗО.