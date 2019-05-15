Через 10 днів повинен початись аудит Укроборонпрому - Гройсман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аудитора держконцерну «Укроборонпром» повинні були визначити ще місяць тому, але поки що відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони не вирішується

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив протягом 10 днів завершити переговори з аудиторами і визначити компанію, яка перевірятиме державний концерн «Укроборонпром».

«Протягом 10 днів потрібно завершити переговорні процедури з аудиторськими компаніями, визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит концерну «Укроборонпром», - сказав Гройсман на засіданні уряду.

За його словами, країні, яка воює, потрібний вільний від корупції, прозорий та підзвітний оборонно-промисловий комплекс.

«Нам важливо зрозуміти, як функціонує концерн «Укроборонпром». Кожна гривня, яка там витрачається – це кошти українського народу. Все, що не є таємницею там, має стати відкритим для людей», – додав прем’єр.

Відповідальним за координацію всіх дій визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». Так, у квітні профільні відомства мають провести огляд підприємств держконцерну, після чого почнеться його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

Але незважаючи на місячний строк, який сплив 15 квітня, аудитори так і не відібрані.

В «Укроборонпромі» повідомили журналісту «Главкома», що сьогодні опублікують свій коментар стосовно сьогоднішньої заяви прем’єра Гройсмана.