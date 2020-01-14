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    В Україні запустили усі автоматичні сканери на митницях

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    24 грудня на митниці у Львівській області запрацював сканер для перевірки фур - В Україні запустили усі автоматичні сканери на митницях
    24 грудня на митниці у Львівській області запрацював сканер для перевірки фур

    Автоматичні сканери на митницях мають скоротити час перевірок до 10 хвилин

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив запустити всі встановлені на митних пунктах автоматичні сканери.

    Про це Гончарук повідомив у Telegram.

    «Тепер час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин. Відсьогодні на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів. Це має викорінити корупцію на митниці. Сканування відбувається без участі співробітників — тому і час на перевірку вантажу скорочується», — повідомив Гончарук.

    За словами прем’єра, такі сканери вже працюють на пунктах пропуску у Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Породубному та Чопі, де час перевірки після запуску сканерів скоротився з 3-4 годин до 7 хвилин.

    Дані зі сканерів надсилатимуться до центрального апарату Державної митної служби. Це має запобігти корупційним випадкам під час перевірки вантажів на митниці.

    Раніше міністерка фінансів пояснила, чому митниця дає мало доходів.

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