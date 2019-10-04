Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті
Посадовий оклад голови Держетнополітики становитиме 24 тис. грн, також передбачено надбавки
Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Про це йдеться в розпорядженні уряду №889 від 29 вересня.
Конкурс оголошено 4 жовтня, заяви про участь у конкурсі приймаються до 12:00 15 жовтня.
Посадовий оклад голови Держетнополітики становитиме 24 тис. грн, також передбачено надбавки.
Загальний стаж роботи претендента на посаду має становити не менше семи років, з яких не менше 3 років - досвід роботи на керівних посадах у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні або досвід реформування або управління змінами в великих організаціях.
Крім української мови, претендент має володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), знати законодавство, пов'язане з завданнями і змістом роботи керівника Держетнополітики, основи держуправління в профільній сфері, управління публічними фінансами.
Нагадаємо, Держслужбу з етнополітики Кабмін створив у червні.
Робота органу координується урядом через міністра культури.
Необхідність створення служби у Кабінеті міністрів пояснили тим, що останніми роками в Україні загострилася конфликтогенна обстановка у релігійній сфері, а агресія Росії на Донбасі та в Криму спричинила кризу ідентичності у найбільшому за кількістю громад православному об'єднанні - Українській православній церкві в єдності з Московським патріархатом.