Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті



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Посадовий оклад голови Держетнополітики становитиме 24 тис. грн, також передбачено надбавки

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Про це йдеться в розпорядженні уряду №889 від 29 вересня.

Конкурс оголошено 4 жовтня, заяви про участь у конкурсі приймаються до 12:00 15 жовтня.

Посадовий оклад голови Держетнополітики становитиме 24 тис. грн, також передбачено надбавки.

Загальний стаж роботи претендента на посаду має становити не менше семи років, з яких не менше 3 років - досвід роботи на керівних посадах у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні або досвід реформування або управління змінами в великих організаціях.

Крім української мови, претендент має володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), знати законодавство, пов'язане з завданнями і змістом роботи керівника Держетнополітики, основи держуправління в профільній сфері, управління публічними фінансами.

Нагадаємо, Держслужбу з етнополітики Кабмін створив у червні.

Робота органу координується урядом через міністра культури.

Необхідність створення служби у Кабінеті міністрів пояснили тим, що останніми роками в Україні загострилася конфликтогенна обстановка у релігійній сфері, а агресія Росії на Донбасі та в Криму спричинила кризу ідентичності у найбільшому за кількістю громад православному об'єднанні - Українській православній церкві в єдності з Московським патріархатом.