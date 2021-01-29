  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна додала до списку небезпечних іще шість країн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна додала&nbsp;Домініканську республіку до переліку небезпечних країн&nbsp; - Україна додала до списку небезпечних іще шість країн
    Україна додала Домініканську республіку до переліку небезпечних країн 
    Фото з відкритих джерел

    Тепер список країн, куди не можна подорожувати, складається із 74 держав

    Міністерство охорони здоров'я розширило перелік країн, які потрапили до «червоної» зони за рівнем захворюваності на коронавірусну хворобу до 74, хоча минулого тижня їх було 68.

    Отже, тепер список країн, куди не можна подорожувати, складається із 74 держав. До антирейтингу потрапили ще 6 країн, серед яких:

    • Сент-Люсія;
    • Домініканська республіка;
    • Кабо-Верде;
    • Перу;
    • Барбадос;
    • Мексика;
    • Парагвай.

    При цьому Есватіні зі списку виключили.

    Згідно зі списком, у «червоній» зоні все ще залишилися Угорщина, Росія, Італія, Німеччина, Польща, США, Канада, Франція, Словаччина, Велика Британія і Хорватія.

    До антирейтингу країн у період пандемії потрапляють ті держави, де рівень захворюваності на коронавірус вищий, ніж в Україні. Таким чином турист після приїзду повинен піти на 14-денну самоізоляцію, використовуючи програму «Вдома», або зробити тест.

    Карантин можна скасувати, отримавши негативний результат або здавши ПЛР-тест на коронавірус за 48 годин до в’їзду на територію держави. 

     Читайте також: 
    Теги: туризм українці Україна Мексика карантин Перу мандрівка коронавірус Парагвай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies