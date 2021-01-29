Україна додала до списку небезпечних іще шість країн

Тепер список країн, куди не можна подорожувати, складається із 74 держав

Міністерство охорони здоров'я розширило перелік країн, які потрапили до «червоної» зони за рівнем захворюваності на коронавірусну хворобу до 74, хоча минулого тижня їх було 68.

Отже, тепер список країн, куди не можна подорожувати, складається із 74 держав. До антирейтингу потрапили ще 6 країн, серед яких:

Сент-Люсія;

Домініканська республіка;

Кабо-Верде;

Перу;

Барбадос;

Мексика;

Парагвай.

При цьому Есватіні зі списку виключили.

Згідно зі списком, у «червоній» зоні все ще залишилися Угорщина, Росія, Італія, Німеччина, Польща, США, Канада, Франція, Словаччина, Велика Британія і Хорватія.

До антирейтингу країн у період пандемії потрапляють ті держави, де рівень захворюваності на коронавірус вищий, ніж в Україні. Таким чином турист після приїзду повинен піти на 14-денну самоізоляцію, використовуючи програму «Вдома», або зробити тест.

Карантин можна скасувати, отримавши негативний результат або здавши ПЛР-тест на коронавірус за 48 годин до в’їзду на територію держави.

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