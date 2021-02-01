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    Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців

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    Громадяни України не мають права на в'їзд до Хорватії з туристичною метою до 15 лютого - Хорватія продовжила обмеження на в'їзд для українців
    Громадяни України не мають права на в'їзд до Хорватії з туристичною метою до 15 лютого
    Фото: AFP

    Україна для Хорватії залишається небезпечною через високий рівень захворювання на ковід

    У Хорватії продовжили рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону, воно буде діяти ще два тижні, до 15 лютого.

    Про це повідомляє посольство України в Хорватії.

    У відомстві заявили, що громадяни України не мають права на в'їзд до Хорватії з туристичною метою до 15 лютого.

    У посольстві повідомили, що особи, в тому числі і громадяни України, які прибувають в Хорватію з країн, де поширений новий штам коронавірусу, при в'їзді в країну мають пред'явити негативний результат ПЛР-тесту (дійсний 48 годин), а також їм буде призначена 14-денна самоізоляція. Самоізоляцію можна зменшити до семи днів, якщо буде зданий додатковий ПЛР-тест на території Хорватії (після семи днів самоізоляції) і якщо він буде негативний.

    Також українці, які в'їжджають до Хорватії з невідкладних особистих причин (похорон, лікування), мають право в'їхати в країну без негативного результату ПЛР-тесту за умови, що залишать територію Хорватії протягом 12 годин з моменту в'їзду.

    Посольство повідомило, що громадяни України, які планують в'їжджати до Хорватії для здійснення волонтерської діяльності на територіях, що постраждали від землетрусу, мають право в'їхати в Хорватію без негативного результату ПЛР тесту при наявності попереднього дозволу Штабу цивільного захисту Хорватії.

    Інші умови в'їзду громадян України до Хорватії в період дії обмежувальних заходів залишаються без змін.

    Тим часом Україна додала до списку небезпечних іще шість країнОтже, тепер список країн з високим рівнем захворювання на ковід складається із 74 держав. 

    Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили всього 2030 нових випадків зараження коронавірусом - це на третину менше від вчорашнього показника і мінімум з початку осені.

    Також уряд обіцяє запустити в Україні онлайн-платформу для запису на вакцинаціюМОЗ переконує. що до отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні

    Теги: туризм українці Хорватія Україна карантин мандрівка коронавірус
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