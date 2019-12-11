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    Кабмін призначив головою правління «Надра України» Кузьмича, - депутат Гончаренко

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    Тарас Кузьмич&nbsp;задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік - Кабмін призначив головою правління «Надра України» Кузьмича, - депутат Гончаренко
    Тарас Кузьмич задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік

    Тарас Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго»

    Кабінет міністрів призначив Тараса Кузьмича на посаду голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України». Про це в своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

    Згідно з інформацією в єдиному державному реєстрі декларацій, Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго», він задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік.

    Як повідомлялось, 4 листопада Кабмін звільнив Ярослава Климовича з посади голови правління «Надра України».

    Компанія «Надра України» займається геологорозвідкою надр і реалізовує інвестиційні проєкти в геологорозвідувальній галузі на території України.

    До складу компанії входять 14 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

    Кабмін Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко Центренерго фракція
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