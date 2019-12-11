Кабмін призначив головою правління «Надра України» Кузьмича, - депутат Гончаренко



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Тарас Кузьмич задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік

Тарас Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго»

Кабінет міністрів призначив Тараса Кузьмича на посаду голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України». Про це в своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).

Згідно з інформацією в єдиному державному реєстрі декларацій, Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго», він задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік.

Як повідомлялось, 4 листопада Кабмін звільнив Ярослава Климовича з посади голови правління «Надра України».

Компанія «Надра України» займається геологорозвідкою надр і реалізовує інвестиційні проєкти в геологорозвідувальній галузі на території України.

До складу компанії входять 14 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.