Кабмін призначив головою правління «Надра України» Кузьмича, - депутат Гончаренко
Тарас Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго»
Кабінет міністрів призначив Тараса Кузьмича на посаду голови правління Національної акціонерної компанії «Надра України». Про це в своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність»).
Згідно з інформацією в єдиному державному реєстрі декларацій, Кузьмич раніше обіймав посаду начальника департаменту зовнішніх комунікацій в державній енергогенеруючій компанії «Центренерго», він задекларував 1,4 млн гривень зарплати за 2018 рік.
Як повідомлялось, 4 листопада Кабмін звільнив Ярослава Климовича з посади голови правління «Надра України».
Компанія «Надра України» займається геологорозвідкою надр і реалізовує інвестиційні проєкти в геологорозвідувальній галузі на території України.
До складу компанії входять 14 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.