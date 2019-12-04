Зернову корпорацію України очолить британець Саймон Чернявський



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Саймон Чернявський свого часу прийшов у агрохолдинг «Мрія» як антикризовий менеджер і потім вже став управлінцем

Чернявський раніше був генеральним директором «Мрія Агрохолдинг»

Кабмін вирішив призначити виконувачем обов’язків голови Державної продовольчо-зернової корпорації України громадянина Великої Британії Саймона Чернявського. Про це 4 грудня написав у Facebook народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Саймон Чернявський раніше був генеральним директором «Мрія Агрохолдинг».

Зазначимо, 2014 року в агрохолдингу «Мрія» стався технічний дефолт. Тож через півроку контроль над активами перейшов до кредиторів. У середині серпня 2018-го «Мрія» завершила чотирирічний процес реструктуризації проблемного боргу на 1,1 млрд доларів. Компанія обробляє 165 тисяч гектарів землі, потужності елеваторів і зерносховищ оцінюють у 380 тис. тонн.

Того ж року саудівська компанія купила «Мрію» - це стало найбільшим контрактом в агросекторі України.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Генеральна прокуратура розпочала спеціальне досудове розслідування стосовно спільника колишніх керівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Тоді зазначалося, що колишній голова правління ПрАТ «Страхова компанія «Гарант Престиж» підозрюється в тому, що він у 2013 році, за попередньою змовою з колишнім головою правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та його заступником, незаконно заволодів грошовими коштами державної корпорації на загальну суму понад 177 млн грн, підробивши з цією метою договір добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

Згодом НАБУ оголосило у розшук колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» Петра Вовчука кінці жовтня цього року у столиці Литви Вільнюсі його затримали.