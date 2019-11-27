Кабмін звільнив керівника «Енергоатома» Недашковського



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Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський пройшов всі можливі щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора - УкрЯТ

Відповідне рішення було прийнято сьогодні

Кабінет міністрів звільнив з посади президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність) у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Українське ядерне товариство, сьогодні, 27 листопада, звернулися у відкритому листі до президента та прем’єрміністра загальмувати відставку очільника Енергоатома.

«Як стало відомо, міністр енергетики та захисту довкілля ініціював термінову відставку президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського. Людини, яка є справжнім професіоналом, пройшла всі можливі щаблі на атомній електростанції – від обхідника котельно-допоміжного обладнання до генерального директора. Фахівця, який тричі очолював ДП «НАЕК «Енергоатом» та був заступником міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлювальної енергетики. Має високий авторитет та довіру всіх можливих світових інституцій у ядерній галузі та виступав із доповіддю з питань забезпечення національної безпеки на засіданні Атлантичної ради. Фахівець зі світовим ім’ям, якому міністр Оржель забороняє відрядження до США та Європи», - зазначається у листі найбільшої громадської організації енергетиків України.

До відома, на початку жовтня президент Володимир Зеленський вимагав звільнити Недашковського. Тоді ж було назване прізвище Володимира Купчака - ймовірного нового президента «Енергоатома».

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» створене у жовтні 1996 р. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт, два гідроагрегати Ташлицької ГАЕС встановленою потужністю 302 МВт та два гідроагрегати Олександрівської ГЕС встановленою потужністю 11,5 МВт.

«Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Україна посідає восьме місце в світі за показником встановленої потужності АЕС. За підсумками 2017 року Україна посіла третє місце у світі за часткою електроенергії АЕС в загальному обсязі виробництва електроенергії в країні.



