Уряд влаштує «Нафтогазу» аудит



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Раніше міністр енергетики заявляв, що Кабмін планує замінити керівництво «Нафтогазу» і «Укренерго»

Компанію НАК «Нафтогаз» чекає аудиторська перевірка, яку ініціює уряд, повідомив у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін прийняв рішення про аудит 4 грудня.

«Кабмін вирішив провести аудиторську перевірку «Нафтогазу», - написав Гончаренко.

Він додав, що спитав главу уряду Гончарука щодо того, чи будуть міняти керівництво «Нафтогазу».

«Міністр Оржель сказав, що планується зміна керівництва, Милованов ввечері сказав, що ні. Прем'єр-міністр заявив, що політичного рішення на зміну керівництва «Нафтогазу» немає. Тому, Коболєв буде працювати до кінця свого контракту», - написав народний депутат від «ЄС».

Раніше, 2 грудня, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що уряд країни прийняв рішення про зміну керівництва державних підприємств, в тому числі «Нафтогазу» і «Укренерго».

Голова правління національної енергетичної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував заяви міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля про зміну керівництва державних компаній.

Згодом, міністр фінансів Тимофій Милованов спростував інформацію про зміну керівництва «Нафтогазу». Милованов заявив, що в словах Оржеля «є певна неправда» або його неправильно зрозуміли. Міністр запевнив, що уряд не має наміру найближчим часом змінювати ні керівництво Нафтогазу, ні членів наглядової ради.

3 грудня одіозний російський політик, глава комісії з інформаційної політики Ради Федерації Олексій Пушков прокоментував повідомлення про можливу зміну керівництва НАК «Нaфтoгаз», назвавши діючих управлінців української компанії «газовими бойовиками».