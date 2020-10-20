Кабмін провів аудит держави, - Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський: «Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити»

«Всі кризи минають, мине і ця»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом двох тижнів. Про це він заявив у під час свого послання до Верховної ради.

«Всі кризи минають, мине і ця. Ми вийдемо з неї сильнішими. Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результат», - сказав Зеленский.

Нагадаємо, в червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом. Загальна сума фонду становила 65 млрд грн.