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    Кабмін провів аудит держави, - Зеленський

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    Зеленський: &laquo;Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити&raquo; - Кабмін провів аудит держави, - Зеленський
    Зеленський: «Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити»

    «Всі кризи минають, мине і ця»

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом двох тижнів. Про це він заявив у під час свого послання до Верховної ради.

    «Всі кризи минають, мине і ця. Ми вийдемо з неї сильнішими. Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результат», - сказав Зеленский.

    Нагадаємо, в червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом. Загальна сума фонду становила 65 млрд грн.

    Кабмін Володимир Зеленський уряд аудит
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