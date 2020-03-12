Кабмін розділив Мінветеранів і Міністерство окупованих територій
Уряд оптимізував систему центральних органів виконавчої влади
Уряд скасував рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Про це сказано у постанові №212 від 11 березня.
Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.