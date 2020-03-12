Кабмін розділив Мінветеранів і Міністерство окупованих територій



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Уряд оптимізував систему центральних органів виконавчої влади

Уряд скасував рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Про це сказано у постанові №212 від 11 березня.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.