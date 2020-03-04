Кадрові зміни в уряді: з Дубілетом і Миловановим проведуть додаткові співбесіди
Двоє чинних міністрів перед голосування в Раді ще повинні пройти додаткові співбесіди
Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що перед голосуванням за перестановки в Кабміні повинні пройти додаткові співбесіди з міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
«Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики», - заявила Кравчук.
Вона також повідомила, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділене на два міністерства.
«Прийнято два рішення про поділ міністерств. Зокрема, буде розділено Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Тепер буде два міністерства: одне займатиметься ветеранами, та буде міністерство реінтеграції Донбасу. Й це нове міністерство очолить Резніков. Так пропонується», - зазначила Кравчук.
Раніше стало відомо, що «слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.
Фракція «Слуга народу» на засіданні ввечері 3 березня ухвалила рішення задовольнити заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Лише троє нардепів від «Слуги народу» утримались під час голосування за відставку очільника уряду.
До слова, Зеленський може оголосити про відставку Скалецької у Нових Санжарах.
Також у депутатів в «є запитання» до глави СБУ Івана Баканова.
У «Слузі народу» запевняють, що Рада у середу не звільнятиме генпрокурора.
Раніше ЗМІ повідомили, що новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.
Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.
Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.
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