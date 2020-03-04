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    В уряді залишилися вакантними чотири посади

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    <span>Кандидат на посаду прем&rsquo;єр-міністра Денис Шмигаль</span> - В уряді залишилися вакантними чотири посади
    Кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль
    Фото: РБК-Україна

    Залишилися вакантними посади міністра культури, освіти, енергетики і віце-прем'єр-міністра з питань економіки

    У Кабінеті міністрів, який може очолити Денис Шмигаль, залишилися вакантними чотири посади. Про це повідомило джерело в парламенті.

    Зазначимо, що наразі вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики і віце-прем'єр-міністра з питань економіки.

    «Новосад ніхто не пропонував. Таран не відмовився. Відмовилися три кандидати: Коростельов, Жуковський і Тимофій Мілованов», - зазначив співрозмовник агентства.

    Станом на 4 березня ще кілька кандидатів у новий Кабінет міністрів подали декларації. Зокрема, опубліковані декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

    Як повідомлялось, кандидат на посаду прем'єр-міністра Денис Шмигаль подав відповідну декларацію.

    Нагадаємо, в середу, 4 березня, перед позачерговим засіданням Верховної ради проходить засідання фракції «Слуга народу».

    Заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура анонсував, що на засіданні фракції «Слуги народу» розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

    Кабмін міністр уряд Денис Шмигаль Міністерство у справах ветеранів Тимофій Мілованов
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