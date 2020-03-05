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    Політика

    Секретар РНБО обговорив з новим очільником Мінветеранів «найактуальніші питання»

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    Новопризначений міністр у&nbsp;справах ветеранів Сергій Бессараб - Секретар РНБО обговорив з новим очільником Мінветеранів «найактуальніші питання»
    Новопризначений міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

    Данілов зазначив, що знає міністра «за конкретними справами і реальною роботою»

    Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов обговорив з новопризначеним міністром у справах ветеранів Сергієм Бессарабом питання щодо лікування та реабілітації ветеранів.

    Про це  Данілов повідомив на своїй сторінці у Facebook..

    «Не гаючи часу і темпу, відразу після призначення нового міністра у справах ветеранів України, провів зустріч з Сергієм Бессарабом. Обговорили найактуальніші питання, які потребують пильної уваги, нового керівництва. Питання пов‘язані з проблемами лікування та реабілітації, соціальною та професійною адаптацією, забезпечення житлом та безкоштовними ліками для ветеранів та багато іншого», — написав секретар РНБО.

    Він додав, що знає міністра «за конкретними справами і реальною роботою», з часів, коли той обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

    Сторони домовились 5 березня провести спільну розширену нараду відразу повернення Данілова з відрядження у Нові Санжари.

    Раніше повідомлялося, що 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Нагадаємо, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

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