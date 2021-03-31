Кабмін розірвав туристичну угоду з Росією

З 2014 року Україна денонсувала вже не одну угоду з Росією

Через збройну агресію РФ співробітництво у туристичній галузі між країнами припинено

Сьогодні, 31 березня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови «Про припинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму».

Цією постановою пропонується припинити дію зазначеної Угоди у зв'язку із статтею 18 Закону України «Про міжнародні договори України», що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що дія угоди про співробітництво в галузі туризму припиняється, оскільки, «у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні».

Міністерству закордонних справ України доручається у встановленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії зазначеної Угоди.

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

До слова, на початку березня цього року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про вихід України з угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

17 лютого Україна вийшла із «поштової» угоди СНД. Ця угода також не була реалізована та вихід з неї жодним чином не позначиться на інтересах українців.

У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.