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    Кабмін розірвав туристичну угоду з Росією

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    З 2014 року Україна денонсувала вже не одну угоду з Росією - Кабмін розірвав туристичну угоду з Росією
    З 2014 року Україна денонсувала вже не одну угоду з Росією
    Фото з відкритих джерел

    Через збройну агресію РФ співробітництво у туристичній галузі між країнами припинено

    Сьогодні, 31 березня, Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови «Про припинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму».

    Цією постановою пропонується припинити дію зазначеної Угоди у зв'язку із статтею 18 Закону України «Про міжнародні договори України», що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом.

    У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що дія угоди про співробітництво в галузі туризму припиняється, оскільки, «у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні».

    Міністерству закордонних справ України доручається у встановленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії зазначеної Угоди.

    Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму була підписана 16 липня 1999 року в Києві.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації.

    До слова, на початку березня цього року Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про вихід України з угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

    17 лютого Україна вийшла із «поштової» угоди СНД. Ця угода також не була реалізована та вихід з неї жодним чином не позначиться на інтересах українців.

    У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.

    Теги: Кабмін Росія туризм Україна
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