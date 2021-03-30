Міністр Криклій анонсував річкові тури до Чорнобилю

У Міністерстві інфраструктури розповіли про перспективи водних перевезень

Міністерство інфраструктури України розглядає можливість відкрити два туристичні маршрути з Києва до Чорнобиля і Канева. Про це йшлося під час онлайн-наради щодо розвитку річкового туризму за участю міністра Владислава Криклія, йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Старт реформи внутрішніх водних шляхів залишається одним із основних пріоритетів роботи Мінінфраструктури на цей рік. Відновлення ВВШ – це не лише про збільшення вантажопотоку на річці, а й про розвиток пасажирських річкових перевезень. Ми маємо чудові туристичні маршрути, наприклад, Канів і Чорнобиль, де такий вид сполучення користуватиметься попитом і буде найбільш оптимальним. І ми маємо це розвивати», – зазначив Владислав Криклій.

За його словами, відомство продовжує роботу над розробкою та прийняттям близько 50-ти підзаконних актів, необхідних для належного функціонування внутрішніх водних шляхів після набрання чинності закону «Про внутрішній водний транспорт».

Разом з тим, наразі розробляється Стратегія розвитку внутрішнього водного транспорту, у плані заходів до якої будуть передбачені заходи щодо розвитку пасажирських перевезень. «На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб потужності Дніпра використовувалися не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях «із варяг у греки», – підкреслив Міністр інфраструктури.

Нагадаємо, 3 грудня 2020 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт», який дає старт реформі річкових перевезень в Україні. Відповідне рішення підтримали 276 депутатів.

Раніше стало відомо, що торговий центр River Mall розглядає можливість запустити для відвідувачів теплохід із правого берега столиці.