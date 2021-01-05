Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності

Україна вже давно не здійснює в рамках угоди СНД обміну патентною, нормативно-методичною документацією в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності

Україна вже давно не здійснює в рамках угоди СНД обміну патентною, нормативно-методичною документацією в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності

Угода була ратифікована в Україною в 2011 році

Кабмін схвалив законопроєкт про вихід з угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан у вівторок, 5 січня.

«Законопроєктом пропонується вийти з угоди, вчиненої 19 листопада 2010 року в місті Санкт-Петербург і ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року», - сказано в повідомленні.

Україна вже тривалий час не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів у рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обміну патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності, а українські представники не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради.

У зв'язку з цим положення угоди про здійснення співпраці уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності шляхом координації і проведення спільних досліджень, узгодження питань, пов'язаних з охороною та захистом інтелектуальної власності під час здійснення співробітництва у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки і культури, а також сприяння в укладенні відповідних міжнародних договорів поки також не застосовується.

«Ця угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов'язання України, що виникли протягом терміну дії угоди, врегульовані», - резюмував Мокан.

У листопаді 2020 року Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.

А у вересні стало відомо, що Україна планує вийти ще з низки угод СНД.