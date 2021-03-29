Кіпр відкривається для українських туристів з 1 квітня

Для поїздки на Кіпр треба буде здати ПЛР-тест перед вильотом і після прибуття

Україна потрапила із «сірої» зони до «червоної»

Кіпр вніс Україну до переліку країн «червоної» зони, що дозволяє українцям за виконання низки умов в’їзд на острів.

Сьогодні МОЗ Кіпру оприлюднив новий розподіл країн за зонами. На Кіпрі діє система поділу країн на зони – «зелену», «помаранчеву», «червону» та «сіру». Залежно від того, у яку зону потрапляє країна, до її громадян застосовуватимуться різні правила для в’їзду.

Зазначається, що пасажири, які приїжджають із країн «червоної» категорії, повинні:

пройти лабораторне дослідження методом ПЛР протягом 72 годин до вильоту і представити негативний результат тесту

пройти лабораторне дослідження після прибуття до Республіки Кіпр.

Витрати на обстеження мандрівники нестимуть самі, крім того, такі особи повинні залишатися в самоізоляції до отримання результату тесту.

Варто зазначити, що приналежність країн до відповідних категорій (зон) переглядається щотижня на підставі даних звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) з урахуванням епідемічної ситуації у тій чи іншій країні.

Досі Україну відносили до «сірої» зони, з якої в’їзд дозволявся лише за спеціальним дозволом.

Додамо, що SkyUp запускає рейси на Кіпр з трьох міст України. Перший рейс заплановано на 17 квітня.