Українці можуть мандрувати у 104 країни. МЗС назвав нові напрямки

У 104 країни українцям можна їхати за умови дотримання правил в'їзду

За минулий місяць список відкритих для відвідування поповнили дев'ять країн

Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 104 країни. За минулий місяць список поповнили дев'ять держав. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаємо, 19 лютого таких країн було 95, тобто за місяць ми додали до цього списку 9 країн. 104 країни, куди за умови дотримання певних правил українці можуть потрапити. Серед нових країн, які відкрили свої кордони – Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гайана, Бангладеш і Габон», – сказав Кулеба.

Глава МЗС нагадав, що умови в'їзду до країни можуть включати дотримання протиепідемічних вимог.

Зазначимо, сьогодні на брифінгу Кулеба закликав українців «без крайньої потреби утриматися від поїздок» за кордон. За його словами, причина всьому – пандемія, яка не вщухає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни. Міністерство економіки пропонує виділити на туристичні сертифікати 200 мільйонів гривень. Очікується, що їх можна буде використовувати для подорожей по Україні в 2021-2022 роках. Сертифікати будуть призначені «для певних категорій населення».

Тим часом ЄС до літа планує вакцинувати 70% дорослого населення.

Також додамо, що Євросоюз продовжив дію обмежень на поїздки до країн ЄС.

Крім того, Європарламент прискорить процедуру запровадження паспортів вакцинації.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна швидко запровадить необхідні паспорти вакцинації відповідно до вимог, які будуть прийняті у світі.

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