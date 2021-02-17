Україна вийшла із «поштової» угоди СНД

Вихід України з так званої поштової угоди не вплине на інтереси громадян

Вихід України з так званої поштової угоди не вплине на інтереси громадян

Із моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні

Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладеної в рамках СНД.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, угода передбачала координацію дій у сфері надання послуг зв'язку, гармонізацію розвитку мереж та засобів зв'язку, розробку концепцій за науково-технічної і тарифної політики, захист спільних інтересів держав-учасниць у міжнародних організаціях, та інші заходи. Проте з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні.

Зазначається, що вихід України з угоди не вплине на інтереси громадян та на спроможність держави захищати національні інтереси. Також вихід з угоди не вплине на спроможності України протидіяти спробам Російської Федерації легімітизувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави.

Наразі взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв'язку та Всесвітнього поштового союзу.

Своїм рішення також уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із угоди.

У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.

У листопаді 2020 року Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.

Протягом останніх кількох років Україна вийшла з багатьох угод у рамках СНД.