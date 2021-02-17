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    Україна вийшла із «поштової» угоди СНД

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    <span>Вихід України з так званої поштової угоди не вплине на інтереси громадян</span> - Україна вийшла із «поштової» угоди СНД
    Вихід України з так званої поштової угоди не вплине на інтереси громадян
    Фото з відкритих джерел

    Із моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні

    Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв'язку, укладеної в рамках СНД.

    Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 17 лютого.

    Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, угода передбачала координацію дій у сфері надання послуг зв'язку, гармонізацію розвитку мереж та засобів зв'язку, розробку концепцій за науково-технічної і тарифної політики, захист спільних інтересів держав-учасниць у міжнародних організаціях, та інші заходи. Проте з моменту підписання угода не була практично реалізована в Україні.

    Зазначається, що вихід України з угоди не вплине на інтереси громадян та на спроможність держави захищати національні інтереси. Також вихід з угоди не вплине на спроможності України протидіяти спробам Російської Федерації легімітизувати тимчасову окупацію частини суверенної території нашої держави.

    Наразі взаємовідносини України з іншими державами СНД у сфері телекомунікацій регулюються міжнародними договорами, укладеними в рамках Міжнародного союзу електрозв'язку та Всесвітнього поштового союзу.

    Своїм рішення також уряд доручив Міністерству закордонних справ повідомити виконавчий комітет СНД про вихід України із угоди.

    У січні повідомлялося, що Україна вийде з угоди СНД щодо захисту інтелектуальної власності.

    У листопаді 2020 року Україна вийшла з договору про спільну монопольну політику країн СНД.

    Протягом останніх кількох років Україна вийшла з багатьох угод у рамках СНД.

    Теги: Кабмін СНД Україна уряд пошта
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