Кабмін створює лісового монополіста: хто заробить на українському лісі 

Непокірних керівників лісгоспів звільняють

Очільником державного підприємства «Ліси України», до якого уряд планує передати всі активи державних лісгоспів, має стати заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Власенко. Про це пише телеграм-канал «Монополіст» із посиланням на інформацію учасників ринку.

Посаду в Міндовкілля Власенко отримав в червні 2022 року. До цього, ще в уряді Олексія Гончарука півроку працював заступником голови Держлісагентства. Саме за його роботи на цій посаді ЗМІ знайшли у його власності 20 ділянок елітної землі на Київщині, придбані в червні 2018 року.

Перед призначенням в уряд Шмигаля Власенко був радником міністра довкілля.

За даними «Монополіста», призначення Власенка в уряд лобіював Леонід Юрушев, якому належить Коростенський завод МДФ на Житомирщині – найбільше в Україні підприємство такого профіля. А також великий лісопильний комплекс «Українська холдингова лісопильна компанія» (також Коростень), яка щорічно може переробляти 600 тис. куб м ділової деревини. Але для таких потужностей потрібно чимало сировини. І саме їх має дати новий державний монополіст – «Ліси України».

Юрушев – тесть екснардепа від «Слуга народу» та екскерівника Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Скічка. Бізнесмен хоче продати свій бізнес з переробки деревини. А для високої капіталізації потрібні великі та стабільні джерела сировини.

Наразі деревина має продаватися через аукціон, а це конкуренція і висока ціна. Тому з’явилася ідея створити державне підприємство, яке візьме під контроль всі ліси і, після корпоратизації, буде здавати їх в оренду. Так можна обійти аукціони і позбутися конкуренції.

«Тепер керівники лісгоспів розповідають, що процес створення ДП «Ліси України» рухається і деяким з них пропонують «скинутись», аби їх залишили керувати своїми підрозділами у майбутньому підприємстві. Розповідають, що координацією займаються народний депутат від «Слуги народу» Олександр Аліксійчук та його колишній колега за фракцією Роман Іванісов. Обидва походять з Рівненської області та мають там бізнес-інтереси», – написав «Монополіст».

Прізвища непокірних керівників лісгоспів передаються до Міндовкілля на звільнення.

«Юрушев не вперше використовує політиків для лобіювання. Деревообробний бізнес він побудував після зняття податків на імпорт деревообробного обладнання, а також встановлення обмежень на експорт необробленої деревини. Це відбувалося за урядів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана», – вказує «Монополіст».

Підприєство «Факторинг Фінанс», де Власенко працював фіндиректором в 2018 році, того ж року стало ініціатором відкриття справи про банкрутство автозаводу Таріела Васадзе – «Запорізького автомобільного заводу» («ЗАЗ»). Співвласницею фірми є Валентина Михайлівна Власенко. Фірма отримала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та дозвіл на надання послуг факторингу на початку 2009 року. Про її проєкти в довкіллі або лісовій галузі публічно інформація відсутня.

Офіційно в Міндовкіллі Власенко має опікуватися питаннями цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нещодавно стало відомо, що заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма лобіює ухвалу про передачу українських лісів у приватні руки, за що його вже розкритикували у фракції «Слуга народу».