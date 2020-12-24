МОЗ оприлюднив план Covid-вакцинації українців

У міністерстві планують вакцинувати близько 50% населення

План вакцинації включає п'ять етапів

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило план вакцинації українців від коронавірусу, що складається з п'яти етапів. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначається, що щеплення від корона вірусу планують провести для майже 50% населення країни.

План включає в себе дев’ять пріоритетних груп, яким будуть робити щеплення:

медичні працівники;

військовослужбовці;

працівники соціальної сфери;

особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких установ;

літні люди (60+ років);

працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС);

вчителі та інші працівники сфери освіти;

особи у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями;

люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ

Степанов зазначив, що люди старше 60 років з супутніми захворюваннями будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу.

Також план включає п'ять етапів вакцинації, який пройдуть в 2021-2022 роках:

Вакцинація людей з критичним рівнем інфікування розвитку COVID-19 і тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію (медпрацівники, військовослужбовці). Охоплення - 355 тисяч осіб; Вакцинація людей з дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які є в групі ризику за віком, і медпрацівники) - 2,3 млн осіб; З високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - 7,2 млн осіб; Вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - близько 11 млн; Вакцинація інших категорій населення, які не входять в число пріоритетних груп - близько 19 млн осіб

Як повідомлялося, Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

Також МОЗ оприлюднив основні етапи вакцинації українців від коронавірусу. Україна скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

В Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.