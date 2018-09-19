Кабмін відсторонив керівництво Держлікслужби, яке необґрунтовано забороняло вакцини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В МОЗ підкреслили, що через дії керівництва Держлікслужби щоразу зупинявся процес імунізації українців

Кабінет міністрів відсторонив керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціював дисциплінарне провадження.

Про це 19 вересня повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«Таке рішення Кабмін ухвалив сьогодні щодо голови Держлікслужби Наталії Гудзь та першого заступника голови Служби Владислава Цілини, за фактами необґрунтованого запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що Держлікслужба лише у 2018 році неодноразово приймала необґрунтовані рішення про тимчасову заборону на реалізацію та застосування різних вакцин. Йдеться про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку.

«Голова Держлікслужби Наталія Гудзь та її перший заступник Владислав Цілина виносили ці заборони всупереч встановленому порядку застосування тимчасових заборон. Вони не мали достатніх підстав і фактів, які б свідчили про необхідність таких заборон. У кожному конкретному випадку необґрунтованих заборон висновки протоколів розслідування регіональних груп доводили, що загроз немає», - зазначили в міністерстві.

В МОЗ підкреслили, що через такі дії керівництва Держлікслужби щоразу зупинявся процес імунізації українців: діти не могли одержати свої щеплення за Календарем профілактичних щеплень, оскільки вакцини були заборонені. А публікація таких розпоряджень Держлікслужби у ЗМІ призвела до дискредитації імунізації та збільшення загрози відмов громадян від вакцинації.

«Це рішення уряду було прийнято після того, як МОЗ звернувся по прем’єр-міністра з проханням ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних осіб Держлікслужби. Необґрунтовані дії окремих посадовців можуть ставити під загрозу національну безпеку в частині захисту мільйонів українців від інфекційних хвороб і в цілому чинити негативний вплив на епідемічну ситуацію в Україні», - заявили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування вакцини «Пентаксим» для профілактики дифтерії і правця, коклюшу, поліомієліту тощо у комплекті з суспензією.