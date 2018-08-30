Вакцина «Пентаксим» опинилась під забороною в Україні
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Лікарський засіб ввезено на територію України з порушенням законодавства
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила реалізацію, зберігання та застосування вакцини «Пентаксим» для профілактики дифтерії і правця, коклюшу, поліомієліту тощо у комплекті з суспензією.
Відповідне розпорядження опубліковано на сайті відомства.
Зазначається, що ця вакцина вироблена французькою компанією «Санофі Пастер С. А», проте мова маркування на упаковці — російська.
За даними відомства, вказаний лікарський засіб ввезено на територію України з порушенням законодавства.
У Держлікслужбі наголосили, що суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, зобов’язані вилучити та утилізувати цю вакцину, а також повідомити про ці дії територіальний орган Держлікслужби.