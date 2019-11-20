Кабмін вніс зміни до плану виконання асоціації з ЄС



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Політичну частину угоди про асоціацію з ЄС було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року

Уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу Угоди» – онлайн-системи моніторингу реалізації угоди про асоціацію з ЄС

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Оновлений план враховує поглиблення двосторонніх відносин Україна-ЄС та низку ухвалених двосторонніми органами асоціації рішень за останні роки. План заходів спрямований на виконання цілей програми діяльності уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському Союзі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлений документ актуалізує, доповнює та узгоджує завдання із правом ЄС, яке динамічно розвивається.

Завдання, які були оновлені, належать до таких сфер: митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги та конкуренція; юстиція, соціальні та гуманітарні питання; транспорт; енергетика та енергоефективність; цифрова сфера, наука, технології та інновації; природокористування та інші.

«Рішення уряду дозволяє «перепрошити» програмне забезпечення для операційної системи європейської інтеграції України. Це пришвидшить рух України до ЄС, паралельно зробити такий рух більш прозорим, а владу - реально підзвітною громадянам України», - зазначають в уряді.

Раніше уряд також відкрив для громадськості доступ до «Пульсу угоди» - онлайн-системи моніторингу реалізації плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.