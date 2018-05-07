Кабмін змінить вимоги до харчування у школах

Операторам ринку було визначено перехідні періоди для переорієнтування на нові вимоги

У закладах освіти з наступного року контроль за безпечністю харчування здійснюватиметься за новими правилами. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. «Контроль за безпечністю харчування в закладах освіти з 20 вересня 2019 року буде здійснюватися за новими правилами. Зокрема, найважливішим нововведенням для операторів, які



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Операторам ринку було визначено перехідні періоди для переорієнтування на нові вимоги

У закладах освіти з наступного року контроль за безпечністю харчування здійснюватиметься за новими правилами.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

«Контроль за безпечністю харчування в закладах освіти з 20 вересня 2019 року буде здійснюватися за новими правилами. Зокрема, найважливішим нововведенням для операторів, які надають послуги харчування, стане запровадження системи НАССР. Така вимога передбачена законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Закон набув чинності 20 вересня 2015 року, реалізація якого запровадить систему державного контролю на всіх етапах виробництва та обігу харчових продуктів – «від лану до столу», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що окрім впровадження системи НАССР, суб’єкт господарювання, який надає послуги харчування в закладах освіти, має бути внесений у Державний реєстр потужностей операторів ринку (або, у разі необхідності, отримати експлуатаційний дозвіл). Також оператор ринку повинен мати можливість встановити інших операторів ринку, які постачають йому харчові продукти, тобто забезпечити простежуваність.

Зазначається, що операторам ринку було визначено перехідні періоди для переорієнтування на нові вимоги. Зокрема, для потужностей, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), – через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього закону – з 20 вересня 2017 року. Для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), – через чотири роки – з 20 вересня 2018 року. Для малих потужностей встановлено перехідний період в п’ять років – з 20 вересня 2019 року. У переважній більшості суб’єкти господарювання, які надають послуги харчування в освітніх закладах відносяться саме до цієї категорії.

Мінагрополітики спільно з Проектом ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» проводить для малих операторів ринку серію семінарів у регіонах на тему «Обов'язки операторів ринку. Вимоги законодавства до закладів громадського харчування та малих виробників. Гнучкий підхід» оскільки такі вимоги є новими та потребують додаткових роз’яснень.