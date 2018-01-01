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    Кадиров відреагував на заборону в’їзду до Латвії

    Глава Чечні порівняв Латвію з Моською
    Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про рішення влади Латвії заборонити йому в'їзд в країну. Про це він сьогодні написав на своїй сторінці в Telegram. «Ну що ж, якщо Латвія оголошує нам санкції, ми як люди виховані на інших традиціях і цінностях, запрошуємо всіх латишів в гості до Чечні. Я знаю, що Сейм,
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка
    Рамзан Кадиров
    Рамзан Кадиров

    Глава Чечні порівняв Латвію з Моською

    Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про рішення влади Латвії заборонити йому в'їзд в країну. Про це він сьогодні написав на своїй сторінці в Telegram.

    «Ну що ж, якщо Латвія оголошує нам санкції, ми як люди виховані на інших традиціях і цінностях, запрошуємо всіх латишів в гості до Чечні. Я знаю, що Сейм, ухвалюючи рішення про санкції, не керувався інтересами латвійського народу, а хотів догодити слону. Що ж ще залишається робити Мосьці?», - написав Кадиров.

    Глава республіки також іронічно зауважив, що дуже засмутився через неможливість з'їздити в Ригу, так як «вдень і вночі, на роботі і вдома мріяв» про це.

    Раніше прес-секретар глави республіки Альва Карімов повідомив, що Рамзан Кадиров в найближчі 30 років не планує відвідування Латвії.

    22 лютого міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич на своїй сторінці в Twitter опублікував запис, в якому вказав, що встановив заборону на в'їзд до Латвії 49 іноземцям з так званого списку Магнітського. В списку значиться й ім'я Рамзана Кадирова.

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