Кадирову заборонили в’їзд до Латвії

Під забороною на в’їзд опинилися Кадиров, Бастрикін, Логунов та інші російський посадовці

У числі 49 осіб, яким глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич на цьому тижні заборонив в'їзд до Латвії в зв'язку зі «справою Магнітського», знаходиться нинішній глава Чечні Рамзан Кадиров. Також в списку вказані прізвища голови Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна, начальника правового управління Генеральної прокуратури



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Під забороною на в’їзд опинилися Кадиров, Бастрикін, Логунов та інші російський посадовці

У числі 49 осіб, яким глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич на цьому тижні заборонив в'їзд до Латвії в зв'язку зі «справою Магнітського», знаходиться нинішній глава Чечні Рамзан Кадиров.

Також в списку вказані прізвища голови Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна, начальника правового управління Генеральної прокуратури РФ Олега Логунова, депутата Держдуми Андрія Лугового, який підозрюється прокуратурою Великобританії у вбивстві Олександра Литвиненка (вважається його безпосереднім виконавцем).

Згідно з основними положеннями «закону Магнітського» в країну повинен бути заборонений в'їзд іноземцям, пов'язаним з великомасштабної корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

Як пояснив голова комісії Сейму у закордонних справах Ояр Ерік Калниньш, рішення про підтримку цього закону «є справою честі для Латвії як демократичної та правової держави, а також справою совісті для кожного депутата Сейму». Калниньш також зазначив, що введення санкцій по «справі Магнітського» направить Латвію по стопах Конгресу США, парламентів Канади, Великобританії, Литви та Естонії, де вже прийняті «символічно названі ім'ям Магнітського правові акти».

У своєму рішенні Сейм висловлює осуд Росії, що недостатньо розслідувала обставини смерті Магнітського, а також підкреслює, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції. Також в рішенні міститься заклик до всіх парламентів країн ЄС і НАТО прийняти «закони Магнітського», щоб зміцнити правове середовище. Сейм Латвії підтримує введення санкцій на рівні ЄС.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий «список Магнітського».

Джерело: Delfi