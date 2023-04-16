Великий Великодній обмін. Додому повернулися ще 130 українських захисників (фото)

Серед звільнених – рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках

Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів

Україна провела ще один великий обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ», – йдеться в повідомленні.

Серед звільнених полонених – рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

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«Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших - найвища цінність для нас. «Герої мають бути живими», так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх», – додав Єрмак.

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Нагадаємо, триває 417-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли невійськових об’єктів. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.