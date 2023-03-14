В ISW розкрили роль чеченців у війні Росії проти України

Станом на зараз кадирівці відіграють мінімальну роль на фронті

Кадиров боїться втратити прихильність російського диктатора

Під час війни між Україною та Росією на фронті зараз підрозділи чеченців відіграють мінімальну роль.. Так зазначає Інститут вивчення війни.

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Найчастіше ці ворожі збройні формування беруть участь у наступальних операціях, які проводяться біля селища міського типу Білогорівка Луганської області, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). За його даними, чеченські підрозділи також у тилових районах захопленої української території виконують «правоохоронні функції».

«Чеченські підрозділи наразі відіграють мінімальну роль на фронті в Україні…», – йдеться у звіті.

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Аналітики додали, що очільник Чечні Рамзан Кадиров може побоюватися втрати прихильності з боку російського президента Володимира Путіна через те, що він не може похвастатися якимись серйозними бойовими досягненнями своїх посіпак.

В ISW вважають, що під час зустрічі з Путіним очільник Чечні, можливо, сподівався «відбілити» свою репутацію.

Нагадаємо, 13 березня Рамзан Кадиров зустрівся з Володимиром Путіним, щоб обговорити соціально-економічні «успіхи» Чечні у минулому році.