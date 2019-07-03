Канада не буде впускати жителів окупованого Донбасу з паспортами РФ



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Канада розглядає видачу російських паспортів жителям самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» як акт агресії проти України

Канада не буде видавати в'їзні візи жителям окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які отримали російські паспорти.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в рамках Третьої конференції щодо реформ в Україні.

За словами Фріланд, вона розглядає видачу російських паспортів жителям самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» як акт агресії проти України й Канада це засуджує.

«Але одного засудження тут недостатньо, тому ми вважаємо ці паспорти недійсними», - сказала глава МЗС.

Фріланд додала, що мешканці окупованих територій Донбасу можуть подавати заявки на візи і відвідати Канаду зі своїми українськими паспортами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що країни домовляються про спрощення візового режиму. Мова йде про візи для учнів і працюючих українців, так і для туристів.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству внутрішніх справ країни підготувати пропозиції щодо надання додаткових преференцій громадянам України, які бажають отримати російське громадянство.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

Джерело: РБК-Україна