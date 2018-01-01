Канадський фрегат був приведений у повну боєготовність через дії човнів РФ

фрегат «Шарлоттаун» перебував у Балтійському та Середземному морях з серпня 2017-ого по січень 2018-ого

Канадський фрегат «Шарлоттаун» був приведений у повну боєготовність у зв’язку із діями човнів ВМФ РФ.

Про це канадському виданню «Soo Today» розповів старший матрос Корі Джонсон, який був присутнім на борту під час інциденту.

«Кілька разів виникали дуже стресові ситуації. <…> Одного разу нам навіть довелося розблокувати ракети, аби мати змогу відкрити за потреби вогонь. Навколо нас перебувало кілька російських суден та підводних човнів. Не секрет, що ми відстежували їх пересування», - сказав Джонсон.

За його словами, російські судна наближалися до канадського і не виходили на зв'язок. Також над «Шарлоттаун» пролетів російський бойовий літак. «Урешті вони підійшли досить близько», - підсумував моряк.

У інтерв'ю не сказано, коли саме відбувся інцидент, але фрегат «Шарлоттаун» перебував у Балтійському та Середземному морях з серпня 2017-ого по січень 2018-ого.

Сам Джонсон на борту працював із системами захисту й контролю ракет.

Канада вже чотири роки надає власні човни для участі у операції НАТО REASSURANCE, що полягає у стримуванні Росії й підтримці безпеки східних членів Альянсу.