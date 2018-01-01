Канадський фрегат був приведений у повну боєготовність через дії човнів РФ
- Сьогодні, 01:19
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фрегат «Шарлоттаун» перебував у Балтійському та Середземному морях з серпня 2017-ого по січень 2018-ого
Про це канадському виданню «Soo Today» розповів старший матрос Корі Джонсон, який був присутнім на борту під час інциденту.
«Кілька разів виникали дуже стресові ситуації. <…> Одного разу нам навіть довелося розблокувати ракети, аби мати змогу відкрити за потреби вогонь. Навколо нас перебувало кілька російських суден та підводних човнів. Не секрет, що ми відстежували їх пересування», - сказав Джонсон.
За його словами, російські судна наближалися до канадського і не виходили на зв'язок. Також над «Шарлоттаун» пролетів російський бойовий літак. «Урешті вони підійшли досить близько», - підсумував моряк.
Сам Джонсон на борту працював із системами захисту й контролю ракет.
Канада вже чотири роки надає власні човни для участі у операції НАТО REASSURANCE, що полягає у стримуванні Росії й підтримці безпеки східних членів Альянсу.