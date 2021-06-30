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    Карикатурист висміяв «кашу» в голові Путіна (фото)

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    Путін знову щось наплутав, коли відповідав на запитання - Карикатурист висміяв «кашу» в голові Путіна (фото)
    Путін знову щось наплутав, коли відповідав на запитання
    Фото з відкритих джерел

    Під час прямої лінії з росіянами Путін продемонстрував незнання географії Росії

    В ході щорічної прямої лінії президента Росії Володимира Путіна з росіянами, його запитали, чому банани з Еквадору в його країні дорожчі, ніж морква. Відповідь глави Росії висміяв відомий художник.

    Карикатуру Сергія Йолкіна опублікували в Telegram-каналі «DW Главное».

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    Карикатурист висміяв «кашу» в голові Путіна (фото)

    На запитання, що відбувається з ціновою політикою, Путін почав нечітко пояснювати, що світові індекси на продукти харчування знаходяться на найбільш високому щаблі за останні десять років.

    На додаткове запитання, чому все ж привізні банани коштують дорожче за моркву, він відповів: «Зараз скажу. Не лише морква, там і картопля. Тому що у нас своєї продукції не вистачило».

    Крім того, глава країни-агресорки продемонстрував незнання географії Росії, причому він змушений був звернутися за допомогою до ведучої.

    На пряму лінію зателефонували з міста Троїцьк.

    «Троїцьк – це де?» – запитав Путін. «Це ближнє Підмосков'я», – відповіла ведуча, але помилилася. З 2012 року Троїцьк входить до складу Москви.

    Тож Сергій Йолкін влучно змалював «кашу» чи то «вінегрет», що виник у голові Путіна.

    Додамо, що українці і росіяни є двома різними народами. І вони могли б жити у дусі добросусідства, якби президент РФ Володимир Путін не розв'язав війну і не окупував частину України.

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    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Карикатурист висміяв «кашу» в голові Путіна (фото)