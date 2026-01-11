Головна Новини
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
колаж: glavcom.ua

З 12 по 18 січня в Україні очікується посилення морозів та снігопади

Цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

12 січня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-11°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -7°..-9°. Сніг, на дорогах ожеледиця.
  • на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -9°..-12°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -7°..-10°. Хмарно, місцями сніг.
  • у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -9°..-11°. Хмарно, часом сніг.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року фото 1

13 січня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -15°..-18°, вдень -10°..-13°. Ясно, морозно.
  • на півдні: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-7°. Переважно сонячно.
  • на заході: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-11°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -14°..-17°, вдень -11°..-14°. Хмарно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -9°..-12°. Ясно.
  • у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -11°..-13°. Сонячно, дуже холодно.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року фото 2

14 січня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -18°..-21°, вдень -12°..-15°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Сніг, можлива завірюха.
  • на сході: Температура вночі -17°..-20°, вдень -13°..-16°. Ясно.
  • у центрі: Температура вночі -16°..-19°, вдень -11°..-14°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -18°..-20°, вдень -13°..-15°. Ясно, потужний мороз.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року фото 3

15 січня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -16°..-19°, вдень -10°..-13°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі -9°..-12°, вдень -3°..-6°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-9°. Сильний сніг.
  • на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -11°..-14°. Сніг, хуртовина.
  • у центрі: Температура вночі -14°..-17°, вдень -8°..-11°. Хмарно, сніг.
  • у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -10°..-12°. Хмарно, снігопад.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року фото 4

16 січня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-11°. Хмарно.
  • на півдні: Температура вночі -7°..-10°, вдень -1°..-4°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Сніг.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -9°..-12°. Похмуро.
  • у центрі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-10°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -13°..-15°, вдень -8°..-10°. Хмарно, невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року фото 5

17 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-9°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі -5°..-8°, вдень 0°..-3°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-7°. Невеликий сніг.
  • на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -8°..-11°. Сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-8°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -11°..-13°, вдень -7°..-9°. Мінлива хмарність.

18 січня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-10°. Хмарно, місцями сніг.
  • на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -9°..-12°. Сніг.
  • у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-9°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -8°..-10°. Хмарно, місцями сніг.

