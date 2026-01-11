Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
З 12 по 18 січня в Україні очікується посилення морозів та снігопади
Цього тижня в Україні пануватиме справжня зима з арктичним повітрям. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та потужні снігопади у більшості регіонів. Найхолоднішими стануть дні в середині тижня, коли температура подекуди опуститься нижче -20°C. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
12 січня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -12°..-15°, вдень -8°..-11°. Хмарно, невеликий сніг.
- на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -2°..-5°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -7°..-9°. Сніг, на дорогах ожеледиця.
- на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -9°..-12°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -7°..-10°. Хмарно, місцями сніг.
- у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -9°..-11°. Хмарно, часом сніг.
13 січня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -15°..-18°, вдень -10°..-13°. Ясно, морозно.
- на півдні: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-7°. Переважно сонячно.
- на заході: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-11°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -14°..-17°, вдень -11°..-14°. Хмарно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -9°..-12°. Ясно.
- у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -11°..-13°. Сонячно, дуже холодно.
14 січня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -18°..-21°, вдень -12°..-15°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі -15°..-19°, вдень -9°..-12°. Сніг, можлива завірюха.
- на сході: Температура вночі -17°..-20°, вдень -13°..-16°. Ясно.
- у центрі: Температура вночі -16°..-19°, вдень -11°..-14°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі -18°..-20°, вдень -13°..-15°. Ясно, потужний мороз.
15 січня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -16°..-19°, вдень -10°..-13°. Хмарно, сніг.
- на півдні: Температура вночі -9°..-12°, вдень -3°..-6°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -6°..-9°. Сильний сніг.
- на сході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -11°..-14°. Сніг, хуртовина.
- у центрі: Температура вночі -14°..-17°, вдень -8°..-11°. Хмарно, сніг.
- у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -10°..-12°. Хмарно, снігопад.
16 січня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -13°..-16°, вдень -8°..-11°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі -7°..-10°, вдень -1°..-4°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -10°..-13°, вдень -5°..-8°. Сніг.
- на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -9°..-12°. Похмуро.
- у центрі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-10°. Хмарно.
- у Києві: Температура вночі -13°..-15°, вдень -8°..-10°. Хмарно, невеликий сніг.
17 січня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-9°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі -5°..-8°, вдень 0°..-3°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі -8°..-11°, вдень -4°..-7°. Невеликий сніг.
- на сході: Температура вночі -11°..-14°, вдень -8°..-11°. Сонячно.
- у центрі: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-8°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі -11°..-13°, вдень -7°..-9°. Мінлива хмарність.
18 січня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі -11°..-14°, вдень -7°..-10°. Хмарно, місцями сніг.
- на півдні: Температура вночі -6°..-9°, вдень -1°..-4°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі -9°..-12°, вдень -5°..-8°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі -12°..-15°, вдень -9°..-12°. Сніг.
- у центрі: Температура вночі -10°..-13°, вдень -6°..-9°. Хмарно.
- у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -8°..-10°. Хмарно, місцями сніг.
