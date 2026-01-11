Головна Новини
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
У Києві хмарно з проясненнями
На півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей хмарно, сніг та дощ

Сьогодні, 11 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей хмарно, сніг та дощ, у південно-східній частині, вдень і на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с, температура на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень 5-10° морозу, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У неділю, 11 січня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу, у столиці вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

