Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту керівника польотів

За даними слідства, порушення Олександара Жука полягає, зокрема, в тому, що на борт було допущено 18 курсантів замість 10

Печерський суд Києва взяв під варту керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Про це повідомляє «Громадське».

За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці польотів, а саме – у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

«Фактично, плановою таблицею було передбачено, що літак здійснив виліт, зробив коло за плановою задачею, здійснив посадку, його оглянули техніки, екіпаж змінився, виїхав знову на злітну смугу і розпочався другий політ. Перед кожним польотом технічний огляд здатен виявити ті несправності й усунути їх. У нашому ж випадку було надано дозвіл на здійснення так званого конвеєрного польоту, тобто без фізичної посадки та зупинки літака на землі», – зазначили прокурори.

Також, на думку слідства, Жук дозволив сісти на борт Богдану Кишені та дозволив польоти у нічний час.

Водночас, за даними слідства, порушення полягає в тому, що на борт було допущено 18 курсантів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців на літаку Ан-26. Прокурори наголошують, що на борту були наявні лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що кількість осіб була перевищена.

Також слідчі наголошують: командир екіпажу Богдан Кишеня впродовж 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт. За попередніми даними в Кишені були проблеми з посадкою літака, і це мало б врахувати його керівництво.

Прокуратура просила взяти під варту Жука, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, оскільки ще не всі ймовірні фігуранти справи встановлені, а також на знищенні та спотворенні документів, речових доказів.

Водночас адвокат підозрюваного Олександр Фролов просив залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на необґрунтованості ризиків, говорячи про те, що його підзахисний не збирається переховуватися, має позитивну характеристику, нагороду. Також у нього є батько, який пережив інсульт та потребує постійної підтримки.

До того ж адвокат наголосив, що підзахисний отримав некоректну інформацію про проблему від Богдана Кишені, порадився з інженером, і той сказав продовжувати політ.

Сам підозрюваний запевнив, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені. Він сказав, що допуск на борт Кишені надавав не він, а командир ескадрильї.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту керівника польотів Олександра Жука на два місяці, без можливості внесення застави. Сторона захисту Жука заявила, що оскаржуватиме арешт. У разі доведення вини підозрюваного йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 грудня Печерський суд Києва взяв під варту В'ячеслава Глазунова, командира військової частини А-4104 у Чугуєві. Його підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

Причиною падіння Ан-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

18 грудня у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.