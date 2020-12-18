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    ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил

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    <span>Наразі Повітряними силами командує генерал-лейтенант Сергій Дроздов</span> - ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил
    Наразі Повітряними силами командує генерал-лейтенант Сергій Дроздов
    Фото з відкритих джерел

    Підозру оголошено у справі про авіакатастрофу Ан26 на Харківщині

    Слідчі Державного бюро розслідувань розповіли, що у справі щодо авіакатастрофи Ан26 сьогодні оголосили підозри. Слідство вважає, що встановило ще не всіх причетних.

    Про це слідчі заявили 18 грудня на брифінгу.

    Зокрема, командувачу Повітряних сил оголосили підозру у недбальстві. Командиру військової частини та керівнику польотів військової частини – у порушенні правил польотів.

    Правоохоронці кажуть, що слідство триває і ступінь вини і відповідальність кожного військового, який мав відношення до експуатації літака Ан-26, ще буде перевірятись.

    Зазначимо, що командувачем Повітряних сил Збройних сил України є генерал-лейтенант Сергій Доздров. 

    На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві і загибель 26 військовослужбовців знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

    Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

    Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки. 

    Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила, що причинами трагедії були помилка пілотів, а також технічна несправність літака. Зокрема, серед технічних несправностей виявлена відмова системи ПРТ-24 (система «граничного регулювання температури»).

    В уряді вважають, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.


    Теги: авіакатастрофа Харківщина Державне бюро розслідувань
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