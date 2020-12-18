Авіакатастрофа Ан-26: ДБР не затримало командувача Повітряних сил

Слідчі кажуть, що немає процесуальних підстав для затримання Сергія Дроздова та інших двох підозрюваних

Бюро вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме

Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру у справі катастрофи Ан-26, не був затриманий.

Про це на брифінгу начальник відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.

За його словами, немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших двох підозрюваних.

«Особи не є затриманими», - повідомив він.

При цьому слідство ДБР вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.

Причиною падіння Ан-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

18 грудня у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.



