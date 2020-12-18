Авіакатастрофа Ан-26: ДБР не затримало командувача Повітряних сил
Бюро вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме
Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру у справі катастрофи Ан-26, не був затриманий.
Про це на брифінгу начальник відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.
За його словами, немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших двох підозрюваних.
«Особи не є затриманими», - повідомив він.
При цьому слідство ДБР вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.
Причиною падіння Ан-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.
18 грудня у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.
На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.
Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.
Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки.