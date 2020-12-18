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    Авіакатастрофа Ан-26: ДБР не затримало командувача Повітряних сил

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    Слідчі кажуть, що немає процесуальних підстав для затримання Сергія Дроздова та інших двох підозрюваних - Авіакатастрофа Ан-26: ДБР не затримало командувача Повітряних сил
    Слідчі кажуть, що немає процесуальних підстав для затримання Сергія Дроздова та інших двох підозрюваних
    Фото: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

    Бюро вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме

    Командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якому вручили підозру у справі катастрофи Ан-26, не був затриманий.

    Про це на брифінгу начальник відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачок.

    За його словами, немає процесуальних підстав для затримання Дроздова та інших двох підозрюваних.

    «Особи не є затриманими», - повідомив він.

    При цьому слідство ДБР вирішило не розкривати інформацію, про які запобіжні заходи для підозрюваних клопотатиме.

    Причиною падіння Ан-26, за версією слідства, є сукупність помилкових рішень екіпажах літака і військової частини, а також керівного складу. Підозрюваним загрожує до 15 років в'язниці.

    18 грудня у Державному бюро розслідувань повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову у справі про катастрофу літака АН26 під Харковом.

    На початку грудня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що розслідування катастрофи літака Ан-26 в Чугуєві знаходиться на завершальному етапі. У справі вже допитали 81 свідка і провели понад 100 судових експертиз.

    Зазначимо, «Укроборонпром» не знайшов порушень при ремонті літака Ан-26, який розбився у Чугуєві.

    Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки. 


     

    Теги: авіакатастрофа літак Харківщина Державне бюро розслідувань
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