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    Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: Укроборонпром не знайшов порушень при ремонті літака

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    Місце катастрофи Ан-26 ВПС України - Катастрофа Ан-26 в Чугуєві: Укроборонпром не знайшов порушень при ремонті літака
    Місце катастрофи Ан-26 ВПС України
    Фото: прес-служба ДСНС

    В Укроборонпромі заявили, що двигун літака ремонтувала Мотор Січ, яка не входить до складу концерну

    В.о. голови Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив, що службове розслідування щодо обслуговування літака Ан-26, який зазнав катастрофу в Чугуєві, не знайшли порушень при ремонті літака. Про це Фоменко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

    За його словами, двигун літака ремонтувала Мотор Січ, яка не входить до складу Укроборонпрому.

    «410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу», − сказав Фоменко.

    Літак Ан-26 ВПС України розбився увечері 25 вересня в Чугуєві, на його борту перебували офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил, загалом 27 осіб. Вижив тільки один курсант. Літак розбився під час посадки. 

    Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила, що причинами трагедії були помилка пілотів, а також технічна несправність літака. 

    Зокрема, серед технічних несправностей виявлена відмова системи ПРТ-24 (система «граничного регулювання температури»).

    В уряді вважають, що ця технічна несправність призвела до позаштатної ситуації на борту, але не повинна була привести до краху літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

    Теги: Міноборони Україна Мотор Січ Укроборонпром
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