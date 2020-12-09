Суд не дозволив Януковичу виступити по відеозв’язку

16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому

Печерський райсуд Києва у ході засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року відмовив у дозволі Януковичу виступити у суді у режимі відеозв’язку на зразок, як це було у 2016 році у Святошинському райсуді.

Про це заявив суддя.

«Суддя ухвалив відмовити у задоволенні зазначеного клопотання», - заявив він.

Напередодні стало відомо, що Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо розстрілів на Майдані, однак лише через відеозв'язок.

Нагадаємо, що 16 листопада Апеляційний суд скасував арешт колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України шість років тому. Печерський районний суд Києва визначив такий запобіжний екс-президентові захід ще 12 травня 2020 року.

Згодом Апеляційний суд пояснив рішення про cкасування заочного арешту Януковича.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім цього, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Захисники Віктора Януковича подали загалом не менш ніж п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського районного суду Києва. Потім вони подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Янукович назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

Джерело: Укрінформ