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    Уряд виставив на приватизацію 18 об'єктів «Укроборонпрому»

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    <span>Вінницький авіаційний завод піде&nbsp;&laquo;з молотка&raquo;&nbsp;</span> - Уряд виставив на приватизацію 18 об'єктів «Укроборонпрому»
    Вінницький авіаційний завод піде «з молотка» 
    Фото: vlasno.info

    Вартість виставлених на приватизацію активів «Укроборонпрому» – 280,1 млн грн

    Кабмін узгодив передачу 18 об'єктів «Укроборонпрому» Фонду держмайна для подальшої приватизації, ще один об'єкт («Українська авіаційна транспортна компанія») – у Міноборони.

    Відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 9 грудня.

    «Пропонується ухвалити проєкт розпорядження, яким передбачається передача 17 об'єктів власності «Укроборонпрому» до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої прозорої приватизації», - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Як повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, загальна вартість активів цих об'єктів станом на 1 липня 2020 року - 280 613,0 тис. грн. Він також опублікував список об'єктів для приватизації. 

    За перше півріччя 2020 року ці об'єкти зазнали збитків на суму 14 975,0 тис. грн.

    Заборгованість із виплати зарплат складала станом на 1 липня 2020 року, 7 600,5 тис. грн.

    Отже, до переліку ввійшли: 

    • Вінницький авіаційний завод,
    • Закарпатське виробниче вертолітне об'єднання,
    • Рівненський автомобільний ремонтний завод,
    • компанії Укроборонлізинг і Укроборонресурси,
    • Чернігівський ремонтний завод,
    • Івано-Франківський котельно-зварювальний завод,
    • Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут,
    • Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння,
    • спеціальне КБ Молнія,
    • Харківський завод транспортного обладнання,
    • Центральний НДІ навігації й управління,
    • Український радіотехнічний інститут,
    • Центральне КБ Ізумруд,
    • Запорізький авторемонтний завод,
    • НДІ Буран,
    • Рівненський авторемонтний завод.

    До слова, 3 грудня президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук, громадський і політичний діяч.

    Також новопризначений керівник концерну заявив, що «Укроборонпром» припинить своє існування в наступному році.

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    Теги: Міноборони Укроборонпром
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