Доступні кожному. Документи з архівної справи Стуса опублікували онлайн

Центр досліджень визвольного руху спільно з архівом Служби безпеки України оприлюднив онлайнову колекцію документів із справи справи поета та дисидента Василя Стуса. Їх можна переглянути та завантажити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

«В Україні з 2015 року відкрито повний доступ до архівів КҐБ. Тому, коли проросійські депутати намагаються заборонити поширення інформації, базованої на цих архівах, ми йдемо й публікуємо ці архіви онлайн», – говорить координатор Е-архіву Денис Пасічник.

За його словами, тепер кожен за кілька кліків може переконатися, що єдиний, чия честь і гідність була в тій справі порушена, – це Василь Стус.

Серед опублікованих документів є ордер із погодженням кандидатури Віктора Медведчука для ведення кримінальної справи Василя Стуса.

До онлайнової колекції увійшли:

анкета арештованого Василя Стуса;

акт судово-медичної експертизи та характеристика на засудженого;

зразки рукописного почерку Стуса, що були взяті на експертизу;

протоколи допитів Василя Стуса та свідків по його справі, зокрема Василя Овсієнка;

міжнародні телеграми, бандеролі та вітальні листівки, що їх отримував Василь Стус перебуваючи на засланні;

поетична збірка В. Стуса «Веселий цвинтар»;

ордер про призначення Віктора Медведчука адвокатом Василя Стуса;

постанова про порушення кримінальної справи, та вирок по справі та іншого.

Правозахисник та політв’язень Василь Овсієнко, що проходив свідком у справі Василя Стуса, відмовився давати відповідь абсолютно на всі питання слідчого з «етичних міркувань» та не підписав протокол допиту.