  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доступні кожному. Документи з архівної справи Стуса опублікували онлайн

    • Розсилка
    <span>Серед опублікованих документів є ордер із погодженням кандидатури Віктора Медведчука для ведення справи Василя Стуса.</span> - Доступні кожному. Документи з архівної справи Стуса опублікували онлайн
    Серед опублікованих документів є ордер із погодженням кандидатури Віктора Медведчука для ведення справи Василя Стуса.
    Фото: ЦДВР

    Дослідники опублікували понад 40 документів з архівно-кримінальної справи поета та дисидента Василя Стуса

    Центр досліджень визвольного руху спільно з архівом Служби безпеки України оприлюднив онлайнову колекцію документів із справи справи поета та дисидента Василя Стуса. Їх можна переглянути та завантажити на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

    «В Україні з 2015 року відкрито повний доступ до архівів КҐБ. Тому, коли проросійські депутати намагаються заборонити поширення інформації, базованої на цих архівах, ми йдемо й публікуємо ці архіви онлайн», – говорить координатор Е-архіву Денис Пасічник.

    За його словами, тепер кожен за кілька кліків може переконатися, що єдиний, чия честь і гідність була в тій справі порушена, – це Василь Стус.

    Серед опублікованих документів є ордер із погодженням кандидатури Віктора Медведчука для ведення кримінальної справи Василя Стуса.

    До онлайнової колекції увійшли:

    • анкета арештованого Василя Стуса;
    • акт судово-медичної експертизи та характеристика на засудженого;
    • зразки рукописного почерку Стуса, що були взяті на експертизу;
    • протоколи допитів Василя Стуса та свідків по його справі, зокрема Василя Овсієнка;
    • міжнародні телеграми, бандеролі та вітальні листівки, що їх отримував Василь Стус перебуваючи на засланні;
    • поетична збірка В. Стуса «Веселий цвинтар»;
    • ордер про призначення Віктора Медведчука адвокатом Василя Стуса;
    • постанова про порушення кримінальної справи, та вирок по справі та іншого.

    Правозахисник та політв’язень Василь Овсієнко, що проходив свідком у справі Василя Стуса, відмовився давати відповідь абсолютно на всі питання слідчого з «етичних міркувань» та не підписав протокол допиту.

    Нагадаємо,  Дарницький районний суд 19 жовтня ухвалив рішення, який частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».
    Своєю чергою видавництво Vivat оскаржуватиме заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу одного з лідерів «Опозиційної платформи – За життя», нардепа Віктора Медведчука.
    Вахтанг Кіпіані заявив, що заборонена судом до розповсюдження книга «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії.
    Теги: Віктор Медведчук суд документи Василь Стус вирок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies