«Катували і спалили в машині»: в Британії загинув латвієць, який воював за Україну в АТО

«Катували, вбили, прив'язали і спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону», - розповів про смерть бійця командир 8-го окремого батальйону УДА «Аратта»

У Великобританії загинув латвієць, які воював за Україну в АТО в складі Української добровольчої Армії «Аратта». Як повідомляє «РБК-Україна», поліція Гернсі у Великобританії повідомила про виявлений згорілий автомобіль у відокремленому місці біля Петі-Бот в Сент-Мартіні. Причини події встановлюються, так як



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Автомобіль загиблого Міка Алпса

«Катували, вбили, прив'язали і спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону», - розповів про смерть бійця командир 8-го окремого батальйону УДА «Аратта»

У Великобританії загинув латвієць, які воював за Україну в АТО в складі Української добровольчої Армії «Аратта».

Як повідомляє «РБК-Україна», поліція Гернсі у Великобританії повідомила про виявлений згорілий автомобіль у відокремленому місці біля Петі-Бот в Сент-Мартіні. Причини події встановлюються, так як автомобіль встиг вигоріти вщент ще до того, як на місце прибули пожежні команди.

За попередніми результатами слідства, останки, які виявили в згорілому автомобілі, належать Міку Алпсу, латвійцю, який протягом двох років воював за Україну в АТО.

Мік Алпс був добровольцем у складі Української добровольчої Армії «Аратта».

Смерть Міка Алпса підтвердив і комбат 8-го окремого батальйону УДА «Аратта» Андрій Червень.

«Мік – був добровольцем у складі батальйону протягом останніх двох років. Катували, вбили, прив'язали і спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону. Він допомагав нам, воював з нами, днями я повинен був зустріти його на кордоні - Мік віз машину, броник, термобілизну. Вбивство на островах, де населення менше 70 тисяч, звідки важко швидко втекти, де всі знають один одного - це резонансна подія», - йдеться у повідомлення на Facebook-сторінці батальйону.

До слова, у Нацполіції відзвітували про розкриття вбивств за останні 20 років.